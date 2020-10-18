باسو ناطق “غير رسمي” باسم الحكومة

يستعد الفنان الكوميدي، محمد باسو، لتقديم سلسلة عبر الويب، ينطلق عرضها، قريبا، ويعالج من خلالها مواضيع سياسية بأسلوب كوميدي.

وكشف باسو أن الحلقة الأولى من برنامجه، الذي يحمل عنوان “ناطق غير رسمي”، تصدر، قريبا، على قناته في “يوتوب”، معلنا أن الكوميديان إدريس، ومهدي من ضمن فريق عمل الكبسولة الكوميدية الجديدة.

ويتقمص باسو في برنامجه الجديد، دور المتحدث باسم الحكومة بأسلوب هزلي، وبديكور، يشبه منصة الحديث للصحافة في البيت الأبيض، لكنها بصبغة مغربية.

وتوجه باسو شأنه شأن عدد من الكوميديين ، وزملائهم في مجموعة “هيموراجي” نحو يوتوب، لانتاج كبسولات خاصة بهم، يعززون بها حضورهم في المشهد إلى جانب أعمالهم التلفزية، وعروضهم على خشبات المسارح.