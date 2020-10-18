الرجاء البيضاوي يصطدم بالزمالك المصري في قمة عربية خالصة

سيواجه الرجاء البيضاوي، اليوم الأحد، نادي الزمالك المصري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على أرضية مركب محمد الخامس في مدينة الدارالبيضاء، الرجاء المتوج، أخيرا، بلقب البطولة الوطنية، سيسعى لتأكيد صحوته، وتحقيق انتصار بملعبه يمكن أن يسهل عليه المهمة في مباراة الإياب في مصر.

وسيغيب عن الرجاء كل من أيوب ناناح، ومحمد ازريدة، بسبب إصابتهما بفيروس كوفيد19، إضافة إلى المهاجم حميد أحداد، الذي انتهت مدة إعارته من الزمالك المصري.

وفي الجهة المقابلة، فريق الزمالك، بدوره، سيقدم كل مالديه، من أجل العودة من المغرب بنتيجة إيجابية، وسيراهن الفريق المصري على نجميه المغربيين، محمد أوناجم، وأشرف بنشرقي، من أجل قيادة خط الهجوم.

وسيفتقد الزمالك لخدمات كل من مدافعه محمود علاء، بسبب إصابته في الرباط الداخلي للركبة، وكذا اللاعب فرجاني ساسي بداعي إصابته بفيروس كوفيد19.

وبما أنها قمة عربية خالصة من المنتظر أن تكون مباراة، تعد بشيء الكثير بين فريقين لهم تاريخ عريق في كرة القدم، يشهد لهم بتقديم أداء يتسم بالفرجة، والمتعة، ومن المنتظر أن تلعب المباراة، اليوم السبت، في حدود الساعة الثامنة مساءً.