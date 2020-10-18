أول رحلة تجارية مباشرة بين البحرين وإسرائيل تصل إلى المنامة

بعد أيام من توقيعها لاتفاق تطبيع مع إسرائيل، استقبلت البحرين، صباح اليوم الأحد، أول رحلة تجارية مباشرة قادمة من إسرائيل، تحمل مسؤولين أمريكيين، وإسرائيليين.
وفي استقبال الرحلة، قال وزير الخارجية البحريني إن بلاده تعمل على إنشاء إطار عمل للتعاون مع إسرائيل، لتحقيق سلام أفضل، مضيفا أن البحرين، تعمل لضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة.
ويترأس الوفد الإسرائيلي، رئيس مجلس الأمن القومي، مائير بن شبات، ومدير عام وزارة الخارجية، ألون أوشبيز، ونائب مدير عام مكتب رئيس الوزراء، رونين بيرتس، بينما يرأس الوفد الأمريكي وزير الخزانة ستيفين منوتشين، ومبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش.
وسافر المندوبون إلى المنامة في رحلة تابعة إلى شركة العال، تحمل رقم 973، وذلك في إشارة إلى كود الاتصال الدولي في البحرين، فيما عبرت الطائرة المجال الجوي السعودي.
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