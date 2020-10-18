لمجرد وعمور يؤكدان عودة صداقتهما بلقاء مباشر.. وسعد يزور أصدقاءه الفنانين

أكد الفنانان سعد لمجرد، وحاتم عمور، عودة صداقتهما إلى سابق عهدها، بعدما أنهيا خلافا أدى، سابقا، إلى إلغاء متابعة بعضهما بعض على “أنستغرام”.

والتقى سعد لمجرد، وحاتم عمور، قبل أيام، في ضيافة الفنان نزال إيديل، وهم الثلاثي، الذي كان يضع يدا في يد عند بدايته الاحترافية.

وتسبب المنتج المصري “إيجاكو”، المعروف بانتاجه أعمال الفنان سعد لمجرد، في خلافه مع حاتم سابقا، وذلك بعدما سب، وشتم هذا الأخير أمام الجمهور، قبل أن يعتذر منه، ويقبل عمور الاعتذار.

واستغل لمجرد زيارته، خلال الأسبوع الجاري، المملكة، للقاء عدد من الفنانين، منهم مغني الراب لحر ، والمغنيان الشابان؛ زهير بهاوي، ونعمان بلعياشي.

واختار لمجرد إمضاء أيام استجمام في مدن الشمال، بعدما أنهى تصوير عمل جديد في مراكش، وذلك على هامش زيارة يقوم بها للمغرب.