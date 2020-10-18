جثة محامية تستنفر السلطات في تمارة

عثر على جثة امرأة، ليلة أمس السبت، متحللة داخل منزلها، في ظروف غامضة في مدينة تمارة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن رائحة كريهة تسربت من داخل منزل المتوفاة، الموجود في شارع محمد الخامس، في مدينة تمارة، ما دفع الجيران إلى إخبار السلطات.

وأضافت المصادر نفسها أن المتوفاة كانت قيد حياتها محامية، واختفت عن الأنظار، قبل أيام قليلة، قبل العثور عليها جثة هامدة داخل منزلها.

ونقلت جثة المتوفاة إلى المستشفى، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي من أجل تحديد سبب الوفاة، وذلك بعد أن فتحت مصالح الأمن في مدينة تمارة بحثاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة.