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تحذير جديد من مصر بشأن سد النهضة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 18 أكتوبر 2020

حذر وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، اليوم الأحد، من ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي دون التنسيق مع دولتي المصب، مؤكدا أن القاهرة سعت إلى اتفاق عادل يراعي مصالح الدول الثلاث منذ "توقيع المبادئ".

 

وأضاف الوزير، في كلمة ألقاها بأسبوع القاهرة للمياه الذي انطلقت فعالياته يوم الأحد، أن ملء السد وتشغيله دون تنسيق يشكل تحديا كبيرا، إضافة إلى مخاطر تواجه دول المصب في حالات الجفاف والفيضان الشديد، بحسب صحيفة الشروق المصرية.

 

ويقيم أسبوع القاهرة للمياه فعالياته هذا العام، من 18 إلى 22 أكتوبر الحالي، تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة.. الطريق إلى داكار 2021".

 

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ويسعى اللقاء إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه، إلى جانب التعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة المشاكل القائمة.

 

ويعرض النشاط السنوي الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذي جعله محط اهتمام الخبراء الذي يشتغلون في مجال المياه.

 

وتصاعدت حدة الخلاف، لا سيما بين مصر وإثيوبيا قبل أشهر، مع إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بدء ملء خزان السد قبل الموعد المتفق عليه.

 

ومنذ بدأت إثيوبيا تنفيذ المشروع عام 2011، تباينت وجهات نظر البلدان الثلاثة حياله، ففي حين ترى أديس أبابا أنه يدعم تننمية المجتمعات المحلية ويزيد من الدخل القومي للبلاد، تتخوف القاهرة من أنه سيعمق أزمة المياه الخطيرة التي تعيشها.

 

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