شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 663 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 18 أكتوبر 2020 أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الأحد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى701.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند اليوم، أنه تم تسجيل 663 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 116 ألف حالة و 146 . Advertisements ولفت المتحدث إلى وجود 138 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 752 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 107 آلاف و860

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