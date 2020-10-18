المبعوث الأممي ينفي علاقته بنقل السفير الإيراني إلى صنعاء

الأحد 18 أكتوبر 2020

نفى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، علاقته بنقل السفير الإيراني إلى صنعاء.



وذكر المكتب، عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم الأحد، 18/تشرين الأول/2020: مكتب المبعوث الخاص لليمن ينفي التورط في نقل "حسن إيرلو" إلى صنعاء.

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وحث مكتب غريفيث الإعلاميين على التحقق من المعلومات والتحقق منها قبل النشر من خلال الاتصال بفريق الاتصالات بالمكتب.

وكان "إيرلو" وصل إلى العاصمة صنعاء يوم أمس السبت قادما من عمان