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المبعوث الأممي ينفي علاقته بنقل السفير الإيراني إلى صنعاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 18 أكتوبر 2020

نفى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، علاقته بنقل السفير الإيراني إلى صنعاء.

 

وذكر المكتب، عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم الأحد، 18/تشرين الأول/2020: مكتب المبعوث الخاص لليمن ينفي التورط في نقل "حسن إيرلو" إلى  صنعاء.

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 وحث مكتب غريفيث الإعلاميين على التحقق من المعلومات والتحقق منها قبل النشر من خلال الاتصال بفريق الاتصالات بالمكتب.

 

وكان "إيرلو" وصل إلى العاصمة صنعاء يوم أمس السبت قادما من عمان

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