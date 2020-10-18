شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1215 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 2:29 مساءً, 18 أكتوبر 2020 م المناطق - واس سجلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1215 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 4 وفيات ، و 1162 حالة شفاء .

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 115.602 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 463 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 107.516 حالة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل 1215 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.