شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: انتداب حاكم عسكري لصنعاء تأكيد لرعاية إيران للانقلاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الاعلام اليمني معمر الارياني إن ارسال طهران أحد الضباط التابعين لقاسم سليماني كحاكم عسكري ايراني لصنعاء، اضافة لتصريحاتها الاخيرة عن نوايا لبيع السلاح للحوثيين، يكشف معالم المرحلة القادمة.

وأوضح أن هذا التصعيد امتداد للعدوان الايراني الذي يواصل قتل اليمنيين والتنكيل بهم منذ خمسة اعوام، والتآمر على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية.

واشار إلى ان المعلومات المتوفرة تؤكد أن المدعو حسن ايرلو مرشد ديني كبير وقائد التدريبات على الاسلحة المضادة للطائرات، ومسئول عن تدريب عدد من النشطاء الارهابيين والعناصر التابعة لحزب الله اللبناني في معسكر يهونار الواقع في مدينة خرج شمالي طهران.

‏ولفت إلى أن إعلان نظام الملالي في ايران تعيين سفير جديد لدى مليشيا الحوثي لن يضيف جديدا يذكر في العلاقة بين الطرفين أو مجريات المعركة، سوى التأكيد الايراني على المسئولية والرعاية الكاملة للانقلاب الحوثي والوصاية على قرار المليشيا السياسي والعسكري وانتداب حاكم عسكري ايراني لصنعاء.