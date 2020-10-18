شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لـ"داعش" بالعراق والان نبدء بالتفاصيل
تمكنت قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق من تفكيك شبكة إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" مكونة من 11 عنصرا في محافظة صلاح الدين شمال بغداد فجر اليوم.
وافاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان صحفي بأن العملية نفذت في قضاء بيجي التابع لمحافظة صلاح الدين وفق معلومات استخبارية دقيقة وجهود مكثفة اثمرت عن تفكيك الشبكة الإرهابية المذكورة في غضون ساعتين.
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