مؤسسة اقتصادية تناقش الواقع الصناعي في البلد

ناقشت مؤسسة عراق المستقبل، الاحد، الواقع الصناعي في البلد، فيما اشارت الى ان ذلك يهدف الى تحسين الاقتصاد العراقي.
وقالت المؤسسة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "اقامت ندوة موسعة لمناقشة واقع الصناعة في البلد بمشاركة قسم العمليات المالية وادارة الديون وقسم التوعية ومراقبة المصارف في البنك المركزي العراقي وبالتعاون مع اتحاد الصناعات العراقية وبحضور مجموعة من اصحاب المشاريع الصناعية ومجموعة من المصارفي في العراق".
واكد رئيس المؤسسة منار العبيدي ان "الهدف من هذه الندوة هو تقريب وجهات النظر بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي".
وبحسب بيان المؤسسة انه تمت مناقشة مجموعة من القضايا التي تخص القطاع الصناعي وتقديم المقترحات حولها من اجل النهوض بالصناعة العراقية التي ستساهم في تحسين الاقتصاد العراقي.
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