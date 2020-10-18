أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق، الأحد، عن اغلاق مخيمي الاهل والشمس في قضاء ابي غريب غربي بغداد بعد عودة آخر (172) عائلة نازحة بواقع (860) نازحا الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظة الانبار.

وقالت فائق في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه " تم اغلاق مخيمي الاهل و الشمس بعد عودة (105) اسرة نازحة من مخيم الشمس و (67) اسرة نازحة من مخيم الاهل الى مناطق سكناهم الاصلية في اقضية الرمادي والقائم و حديثة وعنه وعامرية الفلوجة بمحافظة الانبار".



وأضافت أنه "بعد اتمام التدقيق الامني لهذه الاسر و بالتعاون مع قيادة العمليات في بغداد و الانبار و قائمقام ابو غريب تم ايصال الاسر الى مناطق سكناهم الاصلية"، مؤكدة أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد اغلاق المزيد من المخيمات في بغداد وأطرافها".

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كانت هذه تفاصيل خبر ‌ بعد عودة جميع نازحيهما إلى مناطقهم الأصلية.. الهجرة تعلن اغلاق مخيمين في أبي غريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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