الكاظمي يغادر الى باريس

اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، ان الاخير غادر العاصمة بغداد متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس.
وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي غادر، عصر اليوم الأحد، العاصمة بغداد، متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في مستهل جولته الأوربية التي تشمل أيضا بريطانيا والمانيا".
واضاف ان " وفد حكومي رفيع يضم عددا من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة يرافقون الكاظمي، في جولته الأوربية".
وتابع ان "الكاظمي سيجري عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في هذه الدول الثلاث، والتباحث معهم بشأن تطوير العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وبلدانهم في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية والصحية، فضلا عن بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".
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