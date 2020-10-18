الصناعات الكهربائية يكرم فريقه بالمواي تاي بعد حصوله على وصافة بطولة اندية بغداد

رياضة 2020-10-18 | 15:17 16 مشاهدة ثمن رئيس نادي الصناعات الكهربائية الرياضي علي خلف إنجاز لاعبي فريق النادي بالمواي تاي الذي حقق المركز الثاني في بطولة أندية بغداد للشباب التي أقيمت للفترة من 13 إلى 16 تشرين الاول الجاري ، وحقق فيها الفريق 4 أوسمة ذهبية ووسامين برونزيين.





ووعد خلف باستمرار دعم النادي لمواهب الفريق باللعبة التي تشهد حضورا واسعا بين اوساط الشباب.فيما قدم خلف شكره وتقديره للاتحاد المركزي للمواي تاي على التنظيم الرائع الذي خرجت به البطولة. و كرم رئيس النادي فريق المواي تاي لفئة الشباب خلال استقباله مدب الفريق صلاح عبد الله واللاعبين الذين حققوا الأوسمة للنادي في أول مشاركة لهم، وهم كل من اللاعب حسين عامر غيلان و إبراهيم محمد غيلان وسجاد أحمد ساجد ومرتضى يحيى سرحان الميدالية الذهبية فيما احرز احمد محمد ساجد و ياسر عمار رشيد الميدالية البرونزية.ووعد خلف باستمرار دعم النادي لمواهب الفريق باللعبة التي تشهد حضورا واسعا بين اوساط الشباب.فيما قدم خلف شكره وتقديره للاتحاد المركزي للمواي تاي على التنظيم الرائع الذي خرجت به البطولة. وشهدت البطولة حضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي ونجم منتخبنا الوطني السابق عماد محمد ونخبة من الصحفيين والإعلاميين. وتأتي هذه المشاركة ضمن رؤية الادارة لدعم وتوسيع أنشطة النادي الجماعية والفردية.

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