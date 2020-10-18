الكعبي يؤكد على تفعيل لجان الصداقة ومذكرات التفاهم بين العراق واذربيجان

وذكر بيان لمكتب الكعبي تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "النائب الأول لرئيس البرلمان، استقبل القائم بأعمال السفارة الأذربيجانية في بغداد نصير ممتوف والوفد المرافق له بحضور عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي ، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتنشيط عمل لجان الصداقة والإطمئنان على احوال الجالية والطلبة العراقيين في باكو ، اضافة الى مسألة الصراع في قرة باغ".

وشدد الكعبي بحسب البيان، على ان "موقف العراق من الصراع في اقليم قرة باغ ثابت فهو مع كل القرارات الشرعية الأممية التي تدعو لفض الحروب والنزاعات، ونشر السلام بين الشعوب ، تحت مظلة الامم المتحدة ومجلس الامن الدوليين"، لافتا الى "اهمية احترام هذه القرارات لإنهاء الأزمة بين البلدين".

وأشاد بـ "قرار وقف اطلاق النار مع ارمينيا لدواع انسانية والذي بدأ صباح اليوم لكي يتم اجلاء السكان من مناطق النزاع"، مشدداً على "وجوب تنشيط عمل لجان الصداقة، والإسراع في تفعيل اكثر من 15 مذكرة تفاهم في المجالات السياسية و الاقتصادية و التجارية والصحية والثقافية وغيرها بين البلدين".



ودعا الكعبي، لجنة الصداقة البرلمانية في باكو الى" زيارة العراق لبحث الجوانب ذات الصلة بين البلدين، مطمئنا على احوال الجالية العراقية والطلبة الموجودين في اذربيجان"، مطالباً بـ "توفير الأمن والسلامة إليهم وإبعادهم عن كل مناطق النزاع".