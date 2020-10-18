شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال مجلس الشيوخ يؤكد تنظيم حفل استقبال للأعضاء المعينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال القائم بأعمال مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل، إنه من المتوقع أن يتم طباعة الكارنيهات الخاصة بأعضاء مجلس الشيوخ المعينين خلال 24 ساعة، وسيحدد يوم لتنظيم حفل استقبال يليق بهم على غرار الأعضاء المنتخبين. جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية المنعقدة اليوم الأحد، والتي يرأسها اللواء جلال هريدي، بصفته أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه فيها أصغر الأعضاء سنا، وهما عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، ومحمود سمير عبد الجليل.

شهدت الجلسة أداء أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية، في ضوء المادة والتي جاء نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

يُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية كالآتى " يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.

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ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.