محمد شبانة يؤدى اليمين الدستورية فى الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، تُعقد الجلسة الافتتاحية برئاسة أكبر الأعضاء سنا الفريق جلال هريدي، ويٌشرع في بداية الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن انتخابات الشيوخ لاسيما إعلان النتيجة، وكذا تلاوة قرار الرئيس بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ (100) عضو.

يعقب ذلك مرحلة مهمة في حياة عضو مجلس الشيوخ، حيث أداء اليمين الدستورية والتي يبدأ معها ممارستها لمهامه النيابية وفقا لما حدده الدستور والقانون، علي أن تستهل بتلاوة أكبر الأعضاء سنا يعقبه العضوان المعاونين له ثم باقي الأعضاء عضواً عضواً في جلسة واحدة أو أكثر.

ويجب على عضو مجلس الشيوخ تلاوة القسم حسب صيغته الدستورية دون زيادة أو نقصان في أي من كلماته، حتي يتمكن عضو مجلس الشيوخ من ممارسة مهامه، ونصه " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

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ثم تشهد الجلسة بعد ذلك انتخاب رئيس المجلس قبل إعلان القواعد التنظيمية الحاكمة في ضوء الدستور والقانون والسوابق البرلمانية، ومن المتوقع أن يُلقى رئيس المجلس بعد انتخابه كلمه بهذه المناسبة، ويعقب ذلك انتخاب وكيل المجلس، كما من المتوفع ان تشهد الجلسة تشكيل لجنة لاعداد اللائحة الداخليّة للمجلس.

يعد محمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضي وأمين عام نقابة الصحفيين، أحد الكوادر التي تم اختيارها لعضوية مجلس الشيوخ، ضمن قائمة الـ100 المعينين. وبدأ شبانة مشواره الصحفي بمؤسسة الأهرام، بالعمل في قناة "نايل تي في" الناشئة عام 1993، ومنها انتقل للعمل كمراسل للعديد من القنوات العربية ثم مقدما للبرامج فى العديد من البرامج بقنوات عربية ومصرية، منها أوربيت وأبو ظبى ومودرن سبورت وميلودى سبورت أون تي في والقاهرة والناس والتليفزيون المصرى، ثم مقدما للبرامج الإذاعية بقناتى نغم اف ام ثم حاليا شعبى اف ام.