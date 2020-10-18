شكرا لقرائتكم خبر عن جيفارا محمد وأمين الصرفي يعيدان اليمين الدستورية لعدم التزامهما بالنص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ والمنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الفريق جلال هريدي، بصفته أكبر الأعضاء سنا، أداء النائبين أمين الصرفي، وجيفارا محمد، اليمين الدستورية مرتين لعدم التزامهما بالنص في المرة الأولي.

وتنص المادة الدستورية رقم (104) من الدستور، والتي تنطبق على مجلس الشيوخ، يشترط أن يؤدي العضو قبل أن يباشر مهام منصبه، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

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ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر (200) عضو، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (100) عضو على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

يُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كالآتى: يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.