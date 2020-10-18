شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزي : التنسيق بين أمانتي النواب والشيوخ مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمين عام مجلس النواب المستشار محمود فوزي، استمرار التنسيق بين الأمانة العامة للنواب مع نظيرتها بمجلس الشيوخ من أجل تحقيق العمل المؤسسي لصالح العمل النيابي والتشريعي.

وقال فوزي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن التنسيق بين الأمانتين لم ينقطع حتى اللحظة وسيستمر خلال الفترة المقبلة، ويأتي من منطلق الدور الوطني المناط بنا كأمانة عامة للنواب.

Advertisements

ونوه أمين عام مجلس النواب، إلى أن كل التجهيزات تمت على قدم وساق من خلال التنسيق المستمر بين الأمانتين، موضحا أن كل العاملين في الأمانتين يعملون بروح الفريق الواحد لأن المهمة في المقام الأول وطنية وكلنا حرص على تحقيق هذا الهدف.

وفي سياق متصل، أشار المستشار محمود فوزي، إلى قال إن الجلسة ستكون في موعدها المحدد سابقا، لافتا إلى أن هيئة مكتب المجلس هى المسئولة عن وضع جدول أعمال الجلسة وهو ما لم يتم حتى اللحظة.

جدير بالذكر، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعا إلى جلسة لاحقة يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020، لمناقشة موضوع محدد، وذلك بعد اقتراحه أن يكون الانعقاد أما يوم 28 أكتوبر الجارى أو 1 نوفمبر القادم، بقوله: "نحن فى موسم انتخابات، فأى يوم سيكون مناسب أكثر، هناك موضوع معين هام سننظره فى الجلسة التالية"، وانتهى إلى اتخاذ قرار بالانعقاد أول الشهر القادم فى تمام الساعة 12 ظهرا.