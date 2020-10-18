شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يعقد اجتماعا طارئا بأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، الاجتماع الطارئ الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس، يأتى ذلك فى الوقت الذى اجتاحت فيه موجة عارمة من الغضب شهدها الوسط الإعلامى والصحفى بسبب تصريحات أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام الخاصة بأن الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلوا حوالي 60 أو 65 % من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات.

ودعا طارق سعدة نقيب الإعلاميين، مجلس النقابة إلى اجتماع عاجل لبحث تجاوزات هيكل المستمرة ضد الإعلام المصري، مضيفا أن هيكل ينشر أخبارا وإحصائيات غير صحيحة وغير دقيقة عن الإعلام المصري وذلك عندما يقول إن الأعمار أقل من٣٥ سنه لايشاهدون التليفزيون المصري وهم من يمثلون من ٦٠: ٦٥ في المائة من الشعب المصري دون الاستناد على مصدر رسمي لهذه الاحصائيات في الوقت الذي يؤكد فيه الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء (أهل التخصص ) وببيانات دقيقة ان الغالبية العظمى من الشعب المصري تعتمد على التليفزيون المصري كمصدر رئيسي للمعلومات والاخبار.

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وأضاف طارق سعدة فى بيان له ، أن دراسة الجهاز حددت أن نسبة مشاهدة التليفزيون تصل الى ٥٧.٦٪؜ في الريف ، وفِي الحضر ٥١.٢٪؜ بالاضافة الى ٢٦.٥٪؜ يلجأون الى الفضائيات ،و٨.٦٪؜ يلجأون للآسر والاصدقاء ٧٪؜ من الأسر تلجأ الى الانترنت ٢.٥٪؜ الى العمل وعليه فإن الوزير يمارس اللا مهنية حيث لايستند في بياناته وتصريحاته على مصادر رسمية، فماذا يفعل هيكل !؟.

وذكر طارق سعدة نقيب الاعلاميين : " مايفعله هيكل لا يمكن السكوت عليه وتحديدا انه افتعل ومازال يفتعل مشكلات مع كثير من مؤسسات الدولة ولايركز في اختصاصاته و في وضع سياسات اعلامية لابراز إنجازات الدولة".