شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد أبو غالى يؤكد أهمية دور مجلس الشيوخ فى دعم وجذب الاستثمارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب محمد أبو غالى، عضو مجلس الشيوخ المُعين، الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "نشكر الرئيس السيسى على ثقته الغالية، وهذا تكليف وتشريف يلقى بمسئولية على مجلس الشيوخ ودوره المهم في ترسيخ الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع مجلس النواب".

وأشار أبو غالى، في تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أنه سيضع على رأس أولوياته مساعدة القطاع التجارى والصناعى وقطاع الأعمال والقطاع الاقتصادى بشكل عام لجذب الاستثمارات الخارجية وتسهيل عمل المستثمرين المحليين والأجانب.

وتشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ أداء أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين على حد السواء، والبالغ عددهم 300 عضو، اليمين الدستورية، والتي يشترط أن يؤديها العضو قبل مباشرة منصبه. ووفقا للنص الدستوري (104) من الدستور، والتي تنطبق على مجلس الشيوخ، يُشترط أن يؤدي العضو قبل أن يباشر مهام منصب، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

Advertisements

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا (200) أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (100)، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

يٌشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد 1 من ربيع الأول سنة 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية، والتي من المتوقع أن تشهد انتخاب الرئيس والوكيلين.