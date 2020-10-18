شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حلاوة: الرئيس يسابق الزمن.. ومجلس الشيوخ يدعم السيسي لاستكمال إنجازاته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تستكمل مؤسساتها الدستورية اليوم بعودة مجلس الشيوخ الغرفة التشريعية الثانية، مؤكدا أن المجلس سيقوم بدور أساسى كبير في النهضة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الذي يسابق الزمن، ولهذا سيكون دور مجلس الشيوخ داعم لتحقيق هذه الانجازات، من خلال صدور التشريعات التي تساهم بشكل كبير في تحقيق هذه النهضة التي طلبها رئيس الجمهورية.

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ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مجلس الشيوخ، الغرفة التشريعية الثانية تضم كافة الأطياف السياسية وكوادر في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات، حيث يضم مجلس الشيوخ كافة الآراء السياسية والحزبية تحت القبة، وهذا يعنى إثراء الحياة السياسية والحزبية بصورة حقيقية، حيث لأول مرة يتم أعلى تمثيل حزبي في الغرفة النيابية.

وأشار حلاوة، إلى أن مجلس الشيوخ يضم تركيبة متوازنة ممثلين من كافة الأطياف، حيث شهد الشعب انتخابات نزيهة، شهدت مشاركة فعالة من الشعب تحت إشراف قضائى، وبه مجموعة من الخبرات والكوادر السياسية والحزبية، وجاءت تعيينات الـ100 شخصية من قبل رئيس الجمهورية، أيضا لتعبر عن كافة الأحزاب والفئات السياسية والحزبية بشكل عام، وبهذا يكون تم استكمال تمثيل كافة أطياف الشعب المصرى، متابعا:" المجلس سيقوم بدوره التشريعي بقوة".