شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية لـ محمد شبانة ضمن قائمة الـ100 المعينين بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد محمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضي وأمين عام نقابة الصحفيين، أحد الكوادر التي تم اختيارها لعضوية مجلس الشيوخ، ضمن قائمة الـ100 المعينين. وبدأ شبانة مشواره الصحفي بمؤسسة الأهرام، بالعمل في قناة "نايل تي في" الناشئة عام 1993، ومنها انتقل للعمل كمراسل للعديد من القنوات العربية ثم مقدما للبرامج فى العديد من البرامج بقنوات عربية ومصرية، منها أوربيت وأبو ظبى ومودرن سبورت وميلودى سبورت أون تي في والقاهرة والناس والتليفزيون المصرى، ثم مقدما للبرامج الإذاعية بقناتى نغم اف ام ثم حاليا شعبى اف ام .

ولم يتخل شبانة عن تجاربه الصحفية وسط انشغاله بالعمل التليفزيوني، حيث قدم مجلة "شووت" الرياضية عام 2007، وعاد إلى مجلة الأهرام الرياضي كرئيس للتحرير عام 2017 حتى الآن وعضوا لمجلس ادارة مؤسسة الاهرام لدورتين متتاليتين.

Advertisements

وترأس محمد شبانة رابطة النقاد الرياضيين لدورتين متتاليتين سابقتين، ويترأس حاليًا نادي الصحفيين للتجديف وقد نجح في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين عام 2015 قبل أن يتم اختياره أمينًا للصندوق في المجلس ذاته ثم أعيد انتخابه عام 2019 حتى اصبح الآن أمينا عاما لنقابة الصحفيين .