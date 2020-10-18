الزياني مستقبلا الوفد الإسرائيلي الأمريكي: زيارة تحقق السلام المنشود

وصف وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني زيارة الوفد الإسرائيلي الأمريكي إلى بلاده بالتاريخية، معربا عن تطلعه لمباحثات تحقق التعاون المنشور.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال مؤتمر صحفي عقده في مطار المنامة، اليوم الأحد، حيث وصلت طائرة السلام الثانية حاملة الوفد الإسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، والأمريكي برئاسة وزير الخزانة ستيفن مينوشين.

وقال الزياني إن "زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي خطوة لتفعيل اتفاق إعلان تأييد السلام، ونرحب بهذه الزيارة التاريخية لبلادنا".

وأضاف: "نتطلع إلى عقد مباحثات مع الوفد الأمريكي الإسرائيلي لتحقيق التعاون المنشود للوصول لاتفاق سلام يحفظ حقوق شعوب دول الشرق الأوسط".

وتابع: "نعمل لإنشاء إطار عمل للتعاون الثنائي مع إسرائيل لتحقيق سلام أفضل في المنطقة، ولضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة".

وحطت طائرة السلام الثانية، الأحد، رحالها في مطار المنامة، حاملة الوفد الإسرائيلي الأمريكي، في رحلة هي الأولى للبحرين والثانية لدولة خليجية بعد الإمارات.

ومن مطار بن غوريون في تل أبيب، انطلقت ظهر اليوم الرحلة رقم "973" إلى مطار المنامة، في رحلة تدشين العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والبحرين رسميا.

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وتحمل الطائرة الرقم "973" وهو الكود الدولي لمملكة البحرين على غرار طائرة "العال" التي سافرت الشهر الماضي إلى أبوظبي والتي حملت الرقم "971" وهو الكود الدولي للإمارات وعرفت حينها بطائرة السلام.

واستغرقت الطائرة ساعتين وربع الساعة منذ انطلاقها من تل أبيب وحتى وصولها إلى مطار العاصمة البحرينية المنامة.

وتأتي زيارة اليوم بعد شهر من توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين، في البيت الأبيض، برعاية أمريكية.

ولم يُعرف محتوى كافة الاتفاقات المقرر توقيعها بين البلدين، اليوم، لكن موقع (واللا) الإخباري في إسرائيل، نقل عن مسؤولين، قولهم إن الاتفاق سيتناول أمورا على غرار إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين وتبادل فتح سفارات.

ووقعت إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاق سلام مع كل من الإمارات والبحرين، في خطوة لاقت ترحيبا دوليا وإقليميا واسعا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، زار رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، المنامة وأجرى محادثات تناولت "القضايا ذات الاهتمام المشترك" و"آفاق التعاون بين البلدين".

والخميس، أقرّ الكنيست الإسرائيلي معاهدة السلام مع الإمارات، بعد مصادقة الحكومة عليها، الإثنين، وهو ما سيسير على الاتفاق مع البحرين، حتى يدخل حيز التنفيذ فعليا.