نقل صائب عريقات إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأحد، إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأشارت المصادر إلى أن تدهورا قد طرأ على صحة عريقات مساء أمس، ما استدعى نقله إلى المستشفى اليوم إثر استمرار هذا التدهور.

وبدورها، قالت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية في تصريح تلقته ”الخليج 365” إن "أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات ورئيس الدائرة المصاب بفيروس كورونا، وبسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، يتم نقله الآن إلى إحدى المشافي الإسرائيلية في تل أبيب، لما يتطلب وضعه عناية ورقابة طبية خاصة".



وأكدت مصادر فلسطينية لـ"الخليج 365" نقله إلى مستشفى هداسا عين كارم بالقدس الغربية بعد موافقة إسرائيلية.

وكان عريقات أعلن في الثامن من الشهر الجاري إصابته بفيروس كورونا، حيث التزم منزله منذ ذلك الحين وخضع للمتابعة الصحية من قبل ابنته سلام.

وبعد يومين أعلن عريقات معاناته من أوضاع صعبة بسبب نقص المناعة لديه نتيجة خضوعه لعملية زراعة رئة في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017 في الولايات المتحدة الأمريكية.

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واليوم قالت القناة الإخبارية الإسرائيلية (12) إنه تم نقل عريقات في سيارة إسعاف تابعة لنجمة داوود الحمراء إلى مستشفى هداسا عين كارم، من أجل توفير العناية الصحية له.

ولا تتوفر في المستشفيات الفلسطينية خبرة لمعالجة المرضى الذين خضعوا لعمليات زراعة رئة.

وعريقات من مواليد عام 1955 وخضع قبل عدة سنوات لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانخرط عريقات في العمل السياسي منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، ومن ثم تدرج في الوفد الفلسطيني المفاوض حتى بات رئيسا للوفد وما زال في منصبه حتى الآن.

وهو عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح" وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.