الكوكا والملح وجيفارا.. وصفة بوليفية تجرعتها الذاكرة

مع توجه الناخبين في بوليفيا إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، تتحول الأنظار إلى هذا البلد الواقع في المنطقة الوسطى من أمريكا الجنوبية.

فمن الورقة المعجزة "الكوكا" وهي المادة الخام لصناعة الكوكايين، مرورا بالمناضل الثوري إرنستو تشي جيفارا، و"لاباز" العاصمة الأعلى عن سطح البحر في العالم، وصولا لصحراء الملح التي تعادل مساحتها مساحة لبنان، وملجأ كلاوس باربي، ارتبطت بوليفيا بأذهان الناس حول العالم.





الكوكا "المعجزة"

هكذا هو اسمها، أوراق تباع بأشكال مختلفة من المشروبات الغازية والكحولية والحلويات والشامبو، وأكياس الشاي.

وهي أيضا تباع بشكل دقيق استخدم في إعداد كعكة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون في عيد ميلاده السبعين أثناء زيارة قام بها إلى لبوليفيا.

وتعد بوليفيا الواقعة في جبال الأنديس، ثالث أكبر منتج للكوكا في العالم بعد كولومبيا وبيرو، إذ تضم 23100 هكتار (231 كلم مربع) من مزارع هذه النبتة، بحسب الأمم المتحدة.

وتُزرع هذه النبتة الصغيرة منذ ألف سنة، وهي المادة الخام لصنع الكوكايين.





تشي - جيفارا

في 9 أكتوبر/تشرين الأول 1967، جرى إعدام المناضل الأرجنتيني الكوبي إرنستو "تشي" جيفارا، في قرية لا هيغويرا، على يد الجيش البوليفي.

وكان إلى جانب جيفارا، نحو 50 مقاتلا من البوليفيين والكوبيين، إضافة للفيلسوف والكاتب الفرنسي ريجي دوبريه.

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لاباز

ما إن تطأ قدم الزائر العاصمة السياسية لاباز حتى يشعر بالاختناق وبعض الصداع، لموقعها المرتفع عن سطح البحر والذي يميزه بأنه الأعلى في العالم.

فعلى ارتفاع 3657 مترا فوق مستوى سطح البحر، يقع مقر السلطتين التنفيذية والتشريعية في بوليفيا.

كذلك مطارها الواقع في ضاحية إل ألتو، التي تقع على ارتفاع أكثر من 4000 متر، وتبيع متاجرها هدايا تذكارية على شكل عبوات صغيرة من الأكسجين.

ويقطن لابا والمناطق المحيطة بها نحو مليوني نسمة يعكسون المجموعات العرقية الـ36، التي تتكون منها بوليفيا ولكل منها لغتها الخاصة.

صحراء الملح

في جنوب غرب بوليفيا وتحديدا في مقاطعة بوتوسي، تقع أكبر صحراء للملح في العالم، وتعد من أهم الوجهات السياحية في البلاد.

وتبلغ مساحة هذه الصحراء 10582 كلم مربعا، أي ما يعادل مساحة لبنان، وتقع على ارتفاع 3663 مترا فوق مستوى سطح البحر.

كلاوس باربي

ارتبط هذا الاسم بالرئيس السابق للشرطة السرية النازية (غستابو) الذي سلمته بوليفيا لفرنسا عام 1983.

وفي عام 1987 حُكم على كلاوس باربي في فرنسا بالسجن مدى الحياة، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وكان باربي قد لجأ إلى القطاع الأمريكي في ألمانيا بعد عام 1945، قبل أن يفر بهوية مزورة إلى بوليفيا سنة 1951.

واليوم، وبعد نحو عام على استقالة الرئيس الاشتراكي السابق إيفو موراليس، يصوت البوليفيون على اختيار خليفة له، في بلد يشهد استقطابا حادا.