نشاط عسكري تركي بأجواء ليبيا غداة تقارير عن نقل مرتزقة

شهدت الأجواء الليبية صباح الأحد نشاطا مكثفا للطيران العسكري التركي القادم من تركيا إلى مطارات غرب ليبيا غداة تقارير صحفية بشأن نقل دفعة جديدة من مرتزقة سوريين إلى طرابلس.



وكشف موقع إيطالي يرصد تحركات الطيران العسكري في المنطقة تعزيز تركيا لجسرها الجوي إلى مدينتي طرابلس ومصراتة، وإرسالها رحلات شحن لطائرات عسكرية عملاقة

ورصد موقع "ايتاميل رادار"، في السادسة وعشرين دقيقة من صباح اليوم الأحد، طائرة الشحن العسكري لوكهيد C130 التابعة لسلاح الجو التركي برمز 222 قادمة من قاعدة قيصري في قونيا التركية ومتجهة إلى غرب ليبيا.







كما رصد الموقع نفسه، ذات الطائرة وقد أقلعت من قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا، واتخذت مسارًا متعرجًا من زوارة إلى طرابلس فجنوب طرابلس، مرجحا أنها تتوجه إلى مصراتة.

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وأشار "إيتاميل رادار" إلى أنه رصد طائرة شحن عسكرية أخرى "أوكهيدC130" تتبع أيضا سلاح الجو التركي ورمزها 223 أقلعت من قاعدة الوطية.

وتأتي التحركات التركية في سماء غرب ليبيا غداة تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن تجهيز تركيا لنحو 600 مرتزق سوري للقتال في ليبيا، بذريعة العمل في شركات الحراسة في ليبيا.





وتعكس الممارسات الليبية مسعى أنقرة لتحريك الجبهات مجددا، وهو ما علق عليه مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، السبت، قائلا إن "الجيش رصد حركة الطائرات التي عززتها تركيا في الفترة الماضية".

وحذر الجيش الوطني مليشيات الوفاق وأنقرة من مغبة أي عمل عسكري على محور سرت الجفرة، الذي سبق واعتبره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمثابة خط أحمر أمام أطماع تركيا ومرتزقتها في البلد المجاور.

وتدعم القاهرة الحل السياسي في ليبيا، وتستضيف مباحثات للفرقاء بحثا عن حل ينهي الأزمة الممتدة في البلاد منذ نحو عقد، لكنها تخشى في الوقت نفسه من تداعيات هيمنة التنظيمات الإرهابية على مقدرات البلاد التي تمثل عمقا لأمنها القومي.