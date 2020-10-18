"بتكسب تعاطف أقاربها".. تفاصيل ادعاء "فتاة مصر الجديدة" لمحاولة خطف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة ادعاء فتاة بتعرضها لمحاولة خطف في مصر الجديدة.

وأوضحت التحريات التي أشرف عليها العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، إلى تحديد هوية الفتاة، موظفة بمركز خدمة عملاء بشركة للاتصالات، مقيمة بدائرة قسم شرطة بالزيتون.

وتبين خلال مناقشة الفتاة بمعرفة العقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، والرواد محمد حجازي وعادل متولي وأحمد التونسي وشادي طارق ومحمد نصر، ضباط مباحث مصر الجديدة، عدم صحة ما ادعته.

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وأقرت الفتاة أنها بتاريخ الواقعة عقب انتهاء عملها استقلت إحدى السيارات الميكروباص وأثناء صعودها اصطدمت رأسها وساقها وحدثت إصابتها المنوه عنها، فورد بذهنها فكرة المنشور وتداوله على موقع التواصل الاجتماعى والادعاء بقيام سيدة بالاشتراك مع آخرين مستقلين سيارة طراز "فان" بمحاولة خطفها.

وبررت فعلتها، رغبة منها لاستجداء تعاطف أقاربها وأصدقائها لابتعادهم عنها عقب وفاة والدها مما تسبب فى دخولها فى أزمة نفسية، إلا أنها فوجئت بزيادة عدد من المتابعين لها وللمنشور الذي تم تداوله.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر، مدير قطاع الشرق، والعميد هاني الأعصر، مأمور قسم مصر الجديدة، إلى النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تناوله أحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية، بشأن إدعاء إحدى الفتيات لتعرضها لمحاولة خطف أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة وإصابتها بكدمة بالرأس وسحجة بالساق.