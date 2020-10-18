مستشار الأمن القومي الأمريكي يعتزم زيارة كوريا الجنوبية الشهر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- أ ش أ:

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين عن عزمه القيام بزيارة إلى كوريا الجنوبية الشهر المقبل؛ وذلك وفقا لما أعلنه المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، الأحد.

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي كانج مين سوك -في إحاطة إعلامية نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- إن مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي سوه هون طلب من أوبراين زيارة كوريا الجنوبية خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، وبعد تلقي طلب سوه عبر أوبراين عن عزمه زيارة كوريا الجنوبية الشهر المقبل، مضيفا "يمكن تغيير موعد زيارة أوبراين إلى كوريا الجنوبية في أي وقت، لكن من المتوقع أن تأتي زيارته بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأشار إلى أن زيارة مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي الأخيرة إلى واشنطن تعتبر زيارة ذات مغزى نظرًا لأن الجانبين الكوري الجنوبي والأمريكي أعادا التأكيد على التحالف القوي بين البلدين، موضحا أن سوه اتفق مع المسؤولين الحكومييين الأمريكيين على مواصلة المناقشات من خلال القنوات الدبلوماسية لحل قضية تقاسم تكاليف الدفاع بسرعة.

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وذكر كانج أن الجانبين تبادلا الآراء حول الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية والعرض العسكري الذي أقامته كوريا الشمالية، كما ناقش الجانبان بشكل معمق سبل استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقال المسؤولون الحكوميون الأمريكيون لمستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي -فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد - إن إجراءات الحجر الصحي الفعالة التي تتخذها كوريا الجنوبية تعتبر نموذجا مثاليا يحتذي به في المجتمع الدولي.

وطلب سوه من الجانب الأمريكي تأييد ترشيح وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونج هي لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية، في حين قال الجانب الأمريكي إنه سينظر في هذا الطلب بجدية.