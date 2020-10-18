"حيّاكم الله يا أهل البحرين".. صحيفة إسرائيلية تُحيي البحرين بالعربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

في سابقة قد تكون الأولى من نوعها، عنونت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية صدر صفحتها الأولى بتحيّة بالعربية موجّهة إلى البحرينيين، بالتزامن مع إطلاق العلاقات الدبلومسية رسميًا بين المنامة وتل أبيب، اعتبارًا من اليوم الأحد.

وكتبت الصحيفة الإسرائيلية بالبُنط العريض: "حيّاكم الله يا أهل البحرين"، فيما يُنتظر توقيع اتفاق علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين، الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة.

كما أعرب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عن سعادته بهذا اليوم. وغرّد عبر تويتر:" إلى البحرين در!.. رياح السلام حملت اسم البحرين لأول مرة إلى مطار بن غوريون الدولي. السماء حدودنا... في علاقات تعزز الاستقرار، التعايش والأمل بغد مشرق".

وفي وقت سابق الأحد، وصل إلى المنامة وفد إسرائيلي برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، على متن طائرة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى المنامة بعدما عبرت الاجواء السعودية، في أول رحلة من نوعها بين الدولتين.

يرافق الوفد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، والمساعد الخاص لشؤون المفاوضات الدولية آفي بيركوويتز.

والبحرين ثاني دولة خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد الإمارات، الشهر الماضي، ورابع دولة عربية بعد مصر عام 1979 والأردن في عام 1994.

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كانت إسرائيل وقّعت في 15 سبتمبر في واشنطن برعاية وحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية مع الإمارات وإعلان "تأييد سلام" مع البحرين.

يسمح الاتفاق المُفترض توقيعه مساء الأحد في المنامة، بحسب مسؤول إسرائيلي، بتبادل السفراء والسفارات وتدشين خط رحلات جوية.

وقبل إقلاع الطائرة، قال رئيس الوفد الإسرائيلي "نحن بصدد إجراء محادثات من أجل ترجمة اتفاقية السلام التي تم توقيعها في حديقة البيت الأبيض، إلى خطط عملية واتفاقيات ملموسة".

كما سيوقّع مسؤولون في الوفد الإسرائيلي مع نظرائهم البحرينيين عددا من مذكّرات التفاهم، على أنّ تتركز المحادثات الثنائية كذلك على التعاون الأمني بين الدولتين.

والخميس الماضي، صادق البرلمان الإسرائيلي على اتفاق التطبيع مع الامارات، وسيجري تصويت منفصل على الاتفاق مع البحرين فور وضع اللمسات النهائية عليه.

يأتي ذلك بعيد موافقة اسرائيل، الأربعاء، للمرة الأولى منذ توقيع الاتفاق مع الامارات، على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وبعد ثمانية أشهر على تجميد النشاط الاستيطاني، في خطوة دانتها القوى الأوروبية.