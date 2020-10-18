20 صورة ترصد الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مدارس كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، انتظام الدراسة في المدارس الكائنة بها، في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، طبقا لجدول الحضور من قبل وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وفى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت محافظة كفر الشيخ، بيانا رسميا، اليوم الأحد، أوضحت فيه التزام جميع المدارس على مستوى المحافظة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والوقائية الخاصة للحفاظ على الطلاب، والتزم الطلاب بارتداء الكمامات والتباعد، منعا لانتشار فيروس كورونا.

وقال البيان إن الدراسة انتظمت في 2210 مدارس بمحافظة كفر الشيخ، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات بين الطلاب، فيما نبه المعلمون على الطلاب بعدم خلع الكمامة طول اليوم الدراسي، والالتزام بالتباعد داخل الفصول وخارجها منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفق بيان المحافظة أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المدارس شهدت أعمال تطهير وتعقيم، والتزام بالتباعد الاجتماعي، أثناء طابور الصباح، وارتداء الطلاب والطالبات للكمامات.

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ووجه محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الدكتورة بثينة كشك، ورؤساء المدن، ولجان المتابعة بالمرور على المدارس، لمتابعتها، واستمرار أعمال النظافة خارج وداخل المدارس.

وفي السياق تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددا من المدارس وذلك لمتابعة انتظام الدراسة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت وكيل الوزارة، استمرار مجموعات التقوية، لجميع المراحل التعليمية، ومتابعة تنفيذها بكل دقة، وكذا تسليم الكتب الدراسية للطلاب لتحقيق عام دراسي منضبط ومنتظم.

من جانب آخر ذكر بيان محافظة كفر الشيخ، أن المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، وفرت 30 أوتوبيسا، وسيارة ميكروباص، لنقل طلاب المدارس والجامعات، مع متابعتها انتظام المدارس، وفق تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.