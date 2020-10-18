القبض على الأب المتهم بتعذيب ابنته حتى الموت في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:
ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية القبض على الأب المتهم بتعذيب ابنته الطفلة صاحبة الـ3 أعوام حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في إحدى قرى مركز قويسنا.
التفاصيل بدأت بتلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مدير إدارة المباحث الجنائية، العميد عبد الله جلال، بورود بلاغ إلى مركز شرطة قويسنا، يفيد تعيب "ش. أ"، 35 عامًا، عاطل، مقيم بقرية "أم خنان"، التابعة لمركز قويسنا، طفلته "ن.ش"، 3 سنوات، حتى الموت.
بإجراء التحريات حول الواقعة، وبسؤال الأهل، تبين أن الأب "مريض نفسياً"، وعذب طفلته الصغيرة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبعد تقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة المباحث بمركز شرطة قويسنا، برئاسة المقدم أحمد شمس، من ضبط الأب المتهم.
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وكلفت النيابة المباحث الجنائية بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
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