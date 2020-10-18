غدًا.. مساعد وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارة عمل إلى قبرص

يبدأ مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر، زيارة عمل إلى قبرص غدًا الإثنين.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه)، أنه من المقرر أن يجري كوبر محادثات مع وزيري الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس والدفاع شارالامبوس بيتريدس. إن إيه)، أنه من المقرر أن يجري كوبر محادثات مع وزيري الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس والدفاع شارالامبوس بيتريدس.

وأضافت أن المحادثات من المقرر أن تتمحور حول التعاون بين الولايات المتحدة وقبرص في قطاع الأمن.. وستتم مناقشة الخطوات التالية لتعزيز ذلك التعاون.

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