أوكرانيا: إصابات كورونا تصل إلى 298 ألفًا و872 حالة

سجلت أوكرانيا 5 آلاف و231 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 298 ألفًا و872 حالة.

نقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، اليوم السبت، عن مجلس الأمن القومي والدفاع بأنه تم تسجيل 90 وفاة من الفيروس في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة من كورونا في

البلاد إلى 5 آلاف و607 حالات منذ بداية الجائحة.

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وكان مجلس الأمن القومي،قال السبت، إن أوكرانيا سجلت 6410 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

، ارتفاعا عن العدد القياسي السابق المسجل الجمعة والذي بلغ 5992 حالة .وأضاف المجلس إن 109 مرضى توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.وفي المجمل تم تسجيل 293641 حالة إصابة في أوكرانيا حتى 17 أكتوبر مع 5517 حالة وفاة.وتجاوز العدد اليومي للإصابات بفيروس كورونا خمسة آلاف حالة في أكتوبر مما دفع الحكومة إلى تمديد إجراءات العزل العام حتى نهاية 2020.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.