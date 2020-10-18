النمسا: إصابات كورونا تصل إلى 64 ألفًا و806 حالات

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأحد، تسجيل 1672 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليبلغ الإجمالي 64 ألفًا و806 حالات.
ذكر بيان للوزارة أنه تم تعافى 49 ألفًا و561 حالة، وتوفيت 893 حالة، وبلغ عددالمتواجدين بالمستشفيات 742 حالة، منها 135 حالة في العناية المركزة.
وأوضح أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في فيينا بلغت 431 حالة، ثم النمسا السفلى 356 حالة، والنمسا العليا274 حالة، وسالزبورج 182 حالة.. بينما جاءت أقل الحالات في بورجنلاند 44 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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