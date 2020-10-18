الاستخبارات العراقية تُلقي القبض على 8 إرهابيين بنينوي

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 8 إرهابيين عملوا بما يسمى بـ"ديوان الجند" في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.
ذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن قوة بمديرية استخبارات نينوى
وأضافت الوكالة أنهم اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية وتنفيذهم عدة عمليات إرهابية أثناء سيطرة داعش على المحافظة قبل عمليات التحرير، حيث تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل.
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