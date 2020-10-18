الصحة الألمانية تُعلن متوسط تكلفة علاج كورونا بـ 10 آلاف يورو

قدرت وزارة الصحة الألمانية، متوسط تكلفة علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بـ10 آلاف يورو.
كما أكدت بيانات نشرتها صحيفة (فيلت أم زونتاج) نقلًا عن العديد من شركات التأمين الصحي، أن المرضى الذين لا يحتاجون إلى أجهزة تنفس يبلغ تكلفه علاجهم حوالي 5 آلاف يورو في المتوسط، أما المرضى الذين يحتاجون لأجهزه تنفس فيتكلف علاجهم ضعفهذا الرقم ليبلغ 10 آلاف، وفي حالات المسار الحاد للمرض يكون متوسط التكاليف أكثر من 38 ألف يورو.
وسجل معهد روبرت كوخ (RKI) الألماني للكشف عن الفيروسات، اليوم الأحد، 5587 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال يوم واحد ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى361 ألفًا و974 حالة ، كما تم تسجيل 10 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 9777 حالة، وإجمالي المتعافين 290 ألف شخص.
يُذكر أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يخضع للحظر المنزلي حاليًا بعد إصابة أحد حراسه بفيروس كورونا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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