مقتل وإصابة 4 جنود جراء هجوم مسلح جنوب غرب باكستان

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين جراء هجوم مسلح استهدف دورية أمنية بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.

وذكر الجيش الباكستاني - في بيان له أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية - "أن المسلحين بدؤوا إطلاق

النار على الدورية الأمنية بالقرب من منطقة توربات في إقليم بلوشستان، وتبادل الجانبان إطلاق النار مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين".

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم

حتى الآن.



يأتي الهجوم المسلح بعد يومين فقط من مقتل 7 جنود والعديد من حراس الأمن أثناء مواجهتهم لهجوم إرهابي على قافلة لشركة تطوير النفط والغاز المحدودة في بلوشستان.

وفي نفس اليوم، لقى 6 من عناصر الجيش الباكستاني من بينهم ضابط مصرعهم إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة خيبر بختونخوا.