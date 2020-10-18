أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين جراء هجوم مسلح استهدف دورية أمنية بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.
وذكر الجيش الباكستاني - في بيان له أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية - "أن المسلحين بدؤوا إطلاقالنار على الدورية الأمنية بالقرب من منطقة توربات في إقليم بلوشستان، وتبادل الجانبان إطلاق النار مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومحتى الآن.
يأتي الهجوم المسلح بعد يومين فقط من مقتل 7 جنود والعديد من حراس الأمن أثناء مواجهتهم لهجوم إرهابي على قافلة لشركة تطوير النفط والغاز المحدودة في بلوشستان.
وفي نفس اليوم، لقى 6 من عناصر الجيش الباكستاني من بينهم ضابط مصرعهم إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة خيبر بختونخوا.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 4 جنود جراء هجوم مسلح جنوب غرب باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.