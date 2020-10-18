أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 8 ملايين

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 8 ملايين و69 ألفًا و856 حالة.

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن العدد

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الإجمالي لإصابات كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى ثمانية ملايين و28332 حالة بعد زيادة 70078 إصابة على الإحصاء السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 217918 بعد أن أودى المرض بحياة 1001 آخرين.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.