إصابات كورونا تقترب من ملامسة الـ40 مليون عالميا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أكتوبر 2020 01:15 مساءً - تقترب إصابات فيروس من ملامسة الـ40 مليون إصابة حول العالم ، رغم الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 39 مليونا و959 ألفا و651 إصابة, فيما سجل العالم مليونا و114 ألفا و636 وفاة، السبت.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 29 مليونا و890 ألفا و384 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..

13 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إن البر الرئيسي للصين سجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 17 أكتوبر تشرين الأول وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنه جرى تسجيل 34 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقارنة مع 11 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي حتى الآن 85672 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

عدوى واحدة في نيوزيلندا

رصدت نيوزيلندا حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، الأحد، ليعاود الفيروس الظهور بعد أيام عدة خلت فيها البلاد من أي حالات عدوى جديدة.

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وقال أشلي بلومفيلد، المدير التنفيذي بوزارة الصحة خلال مؤتمر صحفي، إن السلطات رصدت الحالة المصابة بالفيروس مبكرا مما يقلل مخاطر انتشار المرض.

355 وفاة جديدة في المكسيك

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، السبت، إنها سجلت 5447 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و355 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 847108 إصابات و86059 وفاة.

وكانت الوزارة أعلنت تسجيل 6751 إصابة و419 وفاة في اليوم السابق.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

461 وفاة في البرازيل خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، إنها سجلت 24062 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و461 وفاة خلال 24 ساعة.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن 5 ملايين و224362 حالة إصابة منذ ظهور الوباء، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 153675 وفقا لبيانات الوزارة.

وتعد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البرازيل هي الأعلى في العالم بعد الولايات المتحدة.