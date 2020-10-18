مليلية المحتلة تعلن عودة إجراءات الإغلاق بسبب تزايد حالات كورونا.. إغلاق المطاعم والمقاهي والفنادق لأسبوعين

عادت مليلية المحتلة، ابتداء من اليوم الأحد، إلى تشديد إجراءات الإغلاق، لمحاولة حصر أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد.

وقررت سلطات المدينة المحتلة، ابتداء من اليوم، إغلاق الفنادق، ومنع الاحتفالات، من حفلات زواج، وأعراس، ومناسبات اجتماعية.

وإجراءات الإغلاق ستشمل، من اليوم وإلى غاية فاتح نونبر المقبل، المطاعم، والحانات، والمقاهي، مع السماح بخدمات التوصيل إلى البيوت، بالنسبة إلى المحلات، الراغبة في الاستمرار في العمل، كما تقرر منع التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص.

عودة تشديد التدابير في المدينة المحتلة، أشعل الرعب في قلوب السكان، وسط مخاوف من أن يؤدي أصحاب المقاهي، والمطاعم، فاتورة ثقيلة من الخسائر، في حالة تمديد قرارات الإغلاق، متوقعين إفلاس عدد من المحلات لهذا السبب.

وأكدت سلطات المدينة المحتلة، أن ثلث مصابيها من فيروس كورونا المستجد، التقطوا الفيروس، خلال شهر أكتوبر الجاري، إذ سجلت 522 حالة إصابة جديدة، منذ بداية الشهر، ما دفعها إلى تشديد تدابير الإغلاق.