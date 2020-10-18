صالح يشدد على حماية المواطنين وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة

وقال بيان لمكتب صالح تلقته الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر بغداد، اليوم، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وتم التأكيد على ضرورة التكاتف بين القوى السياسية الوطنية والفعاليات الاجتماعية من أجل مواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الجهود في سبيل تلبية حاجات المواطنين وتحقيق الأمن لهم، وتعزيز سلطة الدولة في فرض القانون وترسيخ سيادتها، ومنع محاولات العابثين بأمن البلد من زعزعة الاستقرار".



وتابع "وتم، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية الانتخابات المقبلة، حيث شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير مستلزمات العملية الانتخابية كافة، بدءاً من قانون انتخابي عادل ومنصف، والسعي لمنع التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين، لتعكس التمثيل الحقيقي للمواطنين في اختيار ممثليهم بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات".