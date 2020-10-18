صالح يشدد على حماية المواطنين وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، على ضرورة توفير الأمن وتعزيز سلطة الدولة في فرض القانون، ومنع محاولات العابثين بأمن البلد، فيما شدد على أهمية توفير جميع مستلزمات الانتخابات المقبلة.
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وتم التأكيد على ضرورة التكاتف بين القوى السياسية الوطنية والفعاليات الاجتماعية من أجل مواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الجهود في سبيل تلبية حاجات المواطنين وتحقيق الأمن لهم، وتعزيز سلطة الدولة في فرض القانون وترسيخ سيادتها، ومنع محاولات العابثين بأمن البلد من زعزعة الاستقرار".
وتابع "وتم، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية الانتخابات المقبلة، حيث شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير مستلزمات العملية الانتخابية كافة، بدءاً من قانون انتخابي عادل ومنصف، والسعي لمنع التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين، لتعكس التمثيل الحقيقي للمواطنين في اختيار ممثليهم بعيداً عن أي ضغوط أو تأثيرات".
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