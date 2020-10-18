المالكي يحذر من 'إشعال نار الفتنة'

دعا أمين عام حركة البشائر الشبابية النائب ياسر المالكي، الأحد، إلى عدم إطلاق تصريحات "تشعل نيران الفتنة"، وإيقاف "الأفعال الاستفزازية".
وقال المالكي في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع (تويتر)، "لا تشعلوا نار الفتنة بتصريحاتكم، ولا تصبوا عليها زيت الاعلام المزيف".
وأضاف، "أوقفوا الأفعال الاستفزازية واخلعوا عنها لباس القومية والطائفية، ولا تخلطوا الأوراق على أبناء شعبنا لتحقيق المصالح الضيقة، على دُعاة الدولة العزيزة المقتدرة ان لا يكونوا ضمن مشروع هدم المجتمع والدولة".
وأضاف، "أوقفوا الأفعال الاستفزازية واخلعوا عنها لباس القومية والطائفية، ولا تخلطوا الأوراق على أبناء شعبنا لتحقيق المصالح الضيقة، على دُعاة الدولة العزيزة المقتدرة ان لا يكونوا ضمن مشروع هدم المجتمع والدولة".
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