حادثة الفرحاتية.. ائتلاف النصر يطالب بتحقيق عادل وإعادة النظر بخطط أمن المدن

طالب ائتلاف النصر، الاحد، باجراء تحقيق عادل في حادثة الفرحاتية بعيدا عن التوظيف السياسي، فضلا عن إعادة النظر في خطط أمن المدن والقوى الماسكة له وتفعيل الجهد الإستخباري.
وأكد الائتلاف أن "محاصرة وإستئصال الإرهاب الداعشي والطائفية المقيتة وإنفلات السلاح وفوضى السياقات لن تتم دونما تعاضد بين حكم القانون ووعي الشعب ووحدة قواه الوطنية لمواجهة التحديات والفتن، بعيداً عن محاولات خلط الأوراق والتوظيف السياسي والإنتخابي".
وطالب الائتلاف، الحكومة بـ"إعادة النظر في خطط أمن المدن والقوى الماسكة له وتفعيل الجهد الإستخباري والضرب الإستباقي وتدعيمه بخطط الأمن المرن والإشراك لفاعليات المجتمع المحلي مع مؤسسات الدولة لتحقيق الأمن المجتمعي للبلاد".
وأدان المجلس الوزاري للأمن الوطني، أمس السبت، حادثة "الاعتداء الإرهابي" في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، في حين قرر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس السبت، تشكيل لجنة تحقيقية وإرسالها إلى قيادة عمليات سامراء للوقوف على تفاصيل "الجريمة البشعة".
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