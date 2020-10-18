حادثة الفرحاتية.. ائتلاف النصر يطالب بتحقيق عادل وإعادة النظر بخطط أمن المدن

وقال الائتلاف الذي يترأسه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "في الوقت الذي يدين فيه ائتلاف النصر الجريمة المروعة التي وقعت في ناحية الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين، فإنه يطالب بتحقيق عادل للكشف عن الجناة وتسليمهم إلى العدالة، إحقاقاً للحق ودفاعاً عن الشعب وإرساءً لسيادة الدولة".وأكد الائتلاف أن "محاصرة وإستئصال الإرهاب الداعشي والطائفية المقيتة وإنفلات السلاح وفوضى السياقات لن تتم دونما تعاضد بين حكم القانون ووعي الشعب ووحدة قواه الوطنية لمواجهة التحديات والفتن، بعيداً عن محاولات خلط الأوراق والتوظيف السياسي والإنتخابي".

وطالب الائتلاف، الحكومة بـ"إعادة النظر في خطط أمن المدن والقوى الماسكة له وتفعيل الجهد الإستخباري والضرب الإستباقي وتدعيمه بخطط الأمن المرن والإشراك لفاعليات المجتمع المحلي مع مؤسسات الدولة لتحقيق الأمن المجتمعي للبلاد".