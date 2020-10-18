جهاز مكافحة الإرهاب يفكك 'شبكة إرهابية' شمالي صلاح الدين

أفاد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة للواء قوات خاصة يحيحى رسول، الأحد، تفكيك "شبكة إرهابية" مكونة من 11 "عنصراً شمالي صلاح الدين، في عملية استغرقت ساعتين فقط.
وقال رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وجهود مكثفة، جهاز مُكافحة الإرهاب يفكك شبكة إرهابية كاملة مكونة من 11 عنصرا من عصابات داعـش".
وأوضح رسول، "حيث انطلقت قوة كبيرة قُسمت واجباتها على الأهداف المُتفرقة وتمكنت من ضرب الشبكة الإرهابية بأكلمها بغضون ساعتين فقط، وقد تمت هذه العملية، فجر اليوم الأحد، في" قضاء بيجي شمالي مُحافظة صلاح الدين".
وأوضح رسول، "حيث انطلقت قوة كبيرة قُسمت واجباتها على الأهداف المُتفرقة وتمكنت من ضرب الشبكة الإرهابية بأكلمها بغضون ساعتين فقط، وقد تمت هذه العملية، فجر اليوم الأحد، في" قضاء بيجي شمالي مُحافظة صلاح الدين".
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