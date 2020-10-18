المستشار محمود فوزى يعلن استقالة نواب البرلمان الثلاثة المعينين بالشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمين عام مجلس النواب المستشار محمود فوزي، إن أعضاء مجلس النواب الثلاثة المعينين في مجلس الشيوخ من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهم المستشار بهاء أبو شقه، رئيس حزب الوفد، والسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، ورمضان سرحان، تقدموا باستقالتهم الرسمية من عضوية مجلس النواب.
وأضاف فوزي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن مجلس النواب سيمضي في إجراءاته القانونية واللائحية في شأنها، إلا أن الاستقالة هي تحصيل حاصل إذا يعتبر العضو الذي يجري تعيينه في مجلس الشيوخ قد خلا مقعده في تاريخ التعيين بقوه القانون.
وأضاف فوزي، أن الاستقالة غير لازمة قانونيا لكن لا مانع أيضا من تقديمها، وتعتبر بمثابة قبول بالتعيين في مجلس الشيوخ.
وتنص المادة (45) من قانون مجلس النواب، لصادر برقم 46 لسنه 2014 والمعدل برقم 140 لسنة 2020 ، على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب أخر مما ذٌكر، يخلو مكانه في تاريخ هذا التعيين مالم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
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