شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول محمد حلاوة عضو مجلس الشيوخ لحضور الجلسة الافتتاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل رجل الأعمال محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ مقر المجلس لحضور فاعليات الجلسة الافتتاحية المزمع عقدها الساعة الثانية عشر ظهراً

وحرص القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود اسماعيل، علي استقبال اعضاء المجلس سواء في مكتبه أو في بهو الشيوخ المخصص كاستراحة للاعضاء، والذي يشهد الحصول علي بصمة الوجه للأعضاء الجدد ومنهم النائب تيسير مطر والنائب هاني عبد الشهيد والنائب محمد البنا، والنائب ياسر الهضيبي.

ومن المتوقع، أن تُعقد الجلسة الافتتاحية برئاسة أكبر الأعضاء سنا (رئيس السن)، ويعاونه نائبان يمثلان أصغر الأعضاء سنا، ويٌشرع في بداية الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن انتخابات الشيوخ لاسيما إعلان النتيجة، وكذا تلاوة قرار الرئيس بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ (100) عضواً.

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يعقب ذلك مرحله مهمة في حياه عضو مجلس الشيوخ، حيث أداء اليمين الدستورية والتي يبدأ معها ممارستها لمهامه النيابية وفقا لما حدده الدستور والقانون، علي أن تستهل بتلاوة أكبر الأعضاء سنا يعقبه العضوان المعاونين له ثم باقي الأعضاء عضواً عضواً في جلسة واحدة أو أكثر.

ويجب علي عضو مجلس الشيوخ تلاوة القسم حسب صيغته الدستورية دون زيادة أو نقصان في أي من كلماته، حتي يتمكن عضو مجلس الشيوخ من ممارسة مهامه، ونصه " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

بعدها، يتم انتخاب رئيس المجلس قبل إعلان القواعد التنظيمية الحاكمة في ضوء الدستور والقانون والسوابق البرلمانية، ومن المتوقع أن يُلقى رئيس المجلس بعد انتخابه كلمه بهذه المناسبة، ويعقب ذلك انتخاب وكيل المجلس، كما من المتوفع ان تشهد الجلسة تشكيل لجنة لاعداد اللائحة الداخليّة للمجلس.