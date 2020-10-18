شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الشيوخ تيسير مطر يؤكد قدرة المجلس على دعم الاستقرار الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعيينه بالمجلس، مضيفا: "سعيد بتعيني من قبل الرئيس السيسي، فهذا شرف لنا وأسرتنا، ونتمني نكون على قدر المسئولية". وقال مطر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قبل الجلسة الافتتاحية المزمع عقدها ظهر اليوم، إن مجلس الشيوخ له أهمية كبرى، حيث يعني بمراجعة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وكذا دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

وأشار مطر إلي أن المجلس سيكون داعما للاستقرار الاقتصادي ونهضة الدولة المصرية مع الحرص علي الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال الأطروحات المختلفة وإبداء الرأي في التشريعات الهامة، لاسيما وما يضمه المجلس من خبرات وكوادر.

ومن المتوقع، أن تُعقد الجلسة الافتتاحية برئاسة أكبر الأعضاء سنا (رئيس السن)، ويعاونه نائبان يمثلان أصغر الأعضاء سنا، ويٌشرع في بداية الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن انتخابات الشيوخ لاسيما إعلان النتيجة، وكذا تلاوة قرار الرئيس بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ (100) عضواً.

يعقب ذلك مرحلة مهمة في حياة عضو مجلس الشيوخ، حيث أداء اليمين الدستورية والتي يبدأ معها ممارستها لمهامه النيابية وفقا لما حدده الدستور والقانون، على أن تستهل بتلاوة أكبر الأعضاء سنا يعقبه العضوان المعاونين له ثم باقي الأعضاء عضواً عضواً في جلسة واحدة أو أكثر.

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ويجب على عضو مجلس الشيوخ تلاوة القسم حسب صيغته الدستورية دون زيادة أو نقصان في أي من كلماته، حتى يتمكن عضو مجلس الشيوخ من ممارسة مهامه، ونصه : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

يعقب أداء النواب للقسم، انتخاب رئيس المجلس قبل إعلان القواعد التنظيمية الحاكمة في ضوء الدستور والقانون والسوابق البرلمانية، ومن المتوقع أن يُلقى رئيس المجلس بعد انتخابه كلمه بهذه المناسبة، ويعقب ذلك انتخاب وكيل المجلس، كما من المتوقع ان تشهد الجلسة تشكيل لجنة لأعداد اللائحة الداخليّة للمجلس.