خديجة أسد تشكر الملك وجميع المعزين في وفاة سعد الله عزيز

وجهت الفنانة خديجة أسد، الشكر لكل من قدم التعازي في زوجها الفنان الرحل سعد الله عزيز، وعلى رأسهن الملك محمد السادس.

ونشرت خديجة أسد، يوم أمس السبت، منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت فيه عن شكرها لمن قدم لها التعازي والمواساة بعد رحيل رفيق دربها، وقالت: “باسمي خديجة أسد زوجة المرحوم وباسم ابنته سارة وابنه سليم، نشكر جميع من شارك في التعزية والدعاء للمرحوم الفنان سعد الله عزيز جزاكم الله خير الجزاء ولا أراكم الله سوءا في من تحبون ورحم الله المفقود وأمتعه في دار الخلود بالغفران و الجنة”.

وخصت خديجة أسد الملك محمد السادس، برسالة في منشور آخر، جاء فيها:”أشكر أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس على رسالة التعزية والمواساة لي ولأولاد وأسرة المرحوم سعدالله عزيز. أرجو من الله الصحة وطول العمر لصاحب الجلالة و أن يحفظه لأسرته الصغيرة والكبيرة”.

وكان الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة لأسرة الفنان الراحيل سعد الله عزيز، والذي توفي يوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 سنة، بعد معاناة مع سرطان الرئة.